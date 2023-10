Nowy szczeciński most przejdzie próby obciążeniowe. Budowa przeprawy nad Regalicą ma zakończyć się do grudnia

Prace przy budowie nowej przeprawy rozpoczęły się z końcem 2021 roku, w styczniu 2022 roku wykonawca zaczął pracować w nurcie Odry Wschodniej. Powstający most ma trzy przęsła, najdłuższe z nich mierzy 114 metrów. Całkowita długość mostu to 306 metrów. Poszczególne części mostu powstały na południu Polski, wykonał je Mostostal Kraków. Do Szczecina dotarły drogą lądową

Budimex S.A.