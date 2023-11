Nowy pomysł Marcina Matkowskiego na rozwój tenisa w Szczecinie

Rozgrywki ligowe mają wystartować już w grudniu. Organizatorzy chcą, by zagrało 8-12 drużyn reprezentujących szczecińskie firmy bądź grupy zawodowe (np. lekarze czy adwokaci). Finały zaplanowano na 11-12 maja 2023 r.

- Szczecin to dobre miejsce na organizację takich rozgrywek. Mamy duży międzynarodowy turniej tenisowy w Szczecinie, dyscyplina ma wielu sympatyków, a ogólnie dużo osób gra amatorsko w tenisa. Chcemy ten sprzyjający klimat wykorzystać do tego, by coraz więcej się działo na poziomie amatorskim. Będzie to oczywiście rywalizacja sportowa, ale także dobra zabawa dla uczestników – uważa Matkowski.

Drużyny mają się składać z od 2 do 5 zawodników. W meczu musi zagrać przynajmniej dwóch. Rywalizacja w sezonie zasadniczym będzie się toczyła systemem „każdy z każdym”. Na koniec przewidziana jest faza play off, do której przystąpią cztery najlepsze ekipy. Na każdy mecz będą się składały dwa pojedynki singlowe i jeden deblowy. Warunkiem uczestnictwa graczy jest to, by przynajmniej od 5 lat nie posiadali licencji Polskiego Związku Tenisowego.