Nowy okres rozliczeniowy dla programu 800+ rozpocznie się 1 czerwca. Trzeba składać wnioski

Nowy okres rozliczeniowy dla programu 800+ rozpocznie się lada dzień, bo 1 czerwca tego roku. Potrwa do 31 maja 2025 roku. Rodzice, którzy chcą otrzymywać świadczenie powinni złożyć wniosek o to świadczenie.

Wnioski o świadczenie 800+ można składać przez bezpłatną aplikację mZUS, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także przez portal Emp@tia.

- Jeśli wniosek wpłynie w czerwcu, to wypłaty można się spodziewać najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem od czerwca - podkreśla rzecznik. - Dlatego warto pilnować terminów, by mieć zagwarantowaną ciągłość wypłaty, jak również nie stracić prawa do świadczenia.