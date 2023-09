Nowe pracownie edukacyjne w Morskim Centrum Nauki. Ruszyły zapisy [ZDJĘCIA]

Pracownia STEAM to miejsce, które ma na celu rozwój potencjału twórczego dzieci. Jej głównym założeniem jest tworzenie przestrzeni, która zachęca do nauki poprzez zabawę. Metoda STEAM, która będzie wykorzystywana w pracowni, to interdyscyplinarna forma nauki łącząca w sobie kilka dyscyplin naukowych takich jak nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Kongsberg Maritime Poland jest Partnerem pracowni edukacyjnej STEAM. Firma przekazała wyposażenie pracowni między innymi: interaktywną podłogę, roboty edukacyjne Photon, drukarkę 3D, zestawy długopisów 3D, iPady i zestawy klocków LEGO.

- Zajęcia rozpoczynają się w 3 października, ale już dziś ruszają zapisy do naszych nowych pracowni dla grup zorganizowanych, a w soboty i niedziele dla rodziców z dziećmi. Będziemy współpracować z nauczycielami, żeby dzięki nim docierać do dzieci - mówi Witold Jabłoński, dyrektor MCN.

Pracownia biologiczno-chemiczna to miejsce, w którym uczestnicy samodzielnie odkryją prawa natury rządzące naszym światem. Przyjrzymy się naszemu otoczeniu zarówno w skali makro, ucząc się o oceanach i puszczach, ale również w skali mikro, analizując poszczególne atomy tworzące nasze otoczenie. Wyposażenie pracowni pozwala na prowadzenie doświadczeń na wysokim poziomie, które przygotują uczestników nie tylko do zajęć szkolnych, ale również do dalszej edukacji na uczelniach wyższych. To właśnie tutaj uczniowie, studenci i rodziny będą dociekać i odkrywać.

Pracowania modelarska to miejsce gdzie nauki techniczne staną się inspiracją do rozwijania pasji i zainteresowania naukami ścisłymi. Już najmłodsi będą mieli okazję do samodzielnego wbicia gwoździa, nauki obsługi suwmiarki, miarki krawieckiej czy prostej obróbki drewna do własnych projektów. Oprócz przyrządów stolarskich pracownia wyposażona jest w zaawansowane technologie takie jak drukarki 3d, skaner 3d, ploter laserowy, zestawy do nauki elektroniki i krawiectwa. Zapraszamy grupy od późnego przedszkola do szkoły średniej. W nowym roku szkolnym zaplanowane zostały zajęcia grupowe o tematyce związanej między innymi z siłą wyporu, maszynami prostymi, projektowaniem oraz matematyką.

Morskie centrum Nauki współpracuje również z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia Nauczycieli.

- To centrum odpowiada na potrzeby rozwojowe ucznia XXI wieku - mówi Urszula Pańka, dyrektor ZCDN. - My, nauczyciele, musimy się doskonalić i rozumieć, że dawne metody nauczania już nie przystają do współczesnego świata. Młody człowiek potrzebuje doświadczenia, które pokaże mu, że może osiągnąć cel. Potrzebuje nowoczesnych metod pracy.

Koszt jednych zajęć to 20 zł.