Nowa atrakcja turystyczna w Szczecinie. W Płoni ma powstać park historyczny

- Nie mamy niestety zagwarantowanego budżetu ani żadnego dofinansowania czy sponsora. Co roku składamy wnioski i projekty na dofinansowanie wydarzeń. Co roku realizujemy wydarzenia dla publiczności za darmo, za każdym razem sami opłacamy uczestnictwo placówkom jak świetlica Caritas, dom samotnej matki, młodzieży w trudniejszej sytuacji - tłumaczy Tomasz Osak. - Cały czas współpracujemy z samorządem miasta i województwa. Niemniej jeśli wszystko będziemy tworzyć z własnego budżetu, to będzie to oczywiście mniejsze i zajmie więcej czasu. Jeśli otrzymamy dofinansowanie na konkretną część, to przyspieszymy realizację, ale to zależy od grantów i projektów.