Nocne wyścigi. Policja zapewnia, że wie gdzie się ścigają, ale mieszkańcy niedowierzają

Policja ma rozeznanie?

W statystykach policyjnych nie ma osobnej grupy wykroczeń dotyczących nielegalnych wyścigów samochodowych. Takie zachowanie kierowców traktowane są jako przekroczenie prędkości.

- W ostatnim miesiącu szczecińscy policjanci nie ujawnili kierowców, którzy uczestniczą w tzw. wyścigach ulicznych - mówi komisarz Anna Gembala z KMP Szczecin.

Zapewnia, że policja zjawisko nielegalnych wyścigów ma pod nadzorem. Organizatorzy nocnego ścigania kontaktują się ze sobą głównie poprzez zamknięte grupy w mediach społecznościowych

- To zjawisko mamy pod stałym nadzorem. Mundurowi śledzą na bieżąco fora internetowe co do lokalizacji i gdy tylko pojawią się informacje o planowanym spotkaniu takich kierowców o określonej godzinie, to jesteśmy jeszcze przed nimi i kontrolujemy prędkość tych pojazdów w momencie dojazdu na miejsce zbiórki. Natomiast na miejscu policjanci dokonują sprawdzenia uprawnień do kierowania pojazdami o i oczywiście stanu trzeźwości. Działamy zatem prewencyjnie i zapobiegamy tego typu zdarzeniom. W tych kontrolach biorą również udział policjanci z grupy SPEED - przekonuje.