Niezwykły film szczecińskich artystów. "Pieśń Bielika" z kolejnym wyróżnieniem

Ostatnia nagroda jest szczególnie ważna. Jurorem w kategorii muzyki filmowej na festiwalu Kick Off 2023 był Jan A.P. Kaczmarek, laureat Nagrody Akademii Filmowej za muzykę do filmu "Marzyciel". Docenił on wybitną pracę szczecińskiego kompozytora Pawła Kornicza, który w "Pieśni Bielika" zadaje artystyczne pytania o naturę człowieka.

Film porównuje człowieka do bielika, co stanowi odwrócenie tradycyjnego postrzegania tego ptaka jako symbolu "ludzkich" cech, takich jak męstwo, odwaga, wierność czy władczość.

Autorzy odkrywają w człowieku zwierzęcą drapieżność, dzikość, ptasi instynkt oraz popędy i seksualność. Wyrazem artystycznym jest przede wszystkim taniec.

W filmie występuje około pięćdziesięciu aktorów - w naturalnych plenerach zobaczymy między innymi członków Orkiestry Perkusyjnej Gamelan Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, a także chórzystów z: Deutsch Polnischer Chor Horyzont, zespołu Wokalnego Tam i Owo, Szczecińskiego Chóru Kameralnego oraz Bractwa Śpiewaczego z Tanowa.