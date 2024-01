Niespodziewana porażka Grupa Azoty Chemika Police w Tauron Lidze

Styczeń miał być miesiącem prawdy dla Chemika: dużo gier i trudni przeciwnicy. Na razie efekty nie są zadowalające. Policzanki przegrały dwumecz z włoskim zespołem Chieri w ćwierćfinale Pucharu CEV i odpadły z rywalizacji, a w ekstraklasie gubią punkty. Ostatnie dwa mecze były kończone w tie-breakach. W Rzeszowie udało się wygrać, ale u siebie z Radomką Radom nie. W niedzielny wieczór Chemik sprawił swoim najwierniejszym kibicom przykrą niespodziankę.

Radomka to zespół próbujący dobić do czołówki, ale już ze sporymi stratami. Mimo to postawiła się Chemikowi, który w lidze przegrał wcześniej tylko z ŁKS Łódź, a w 14 wygranych meczach tylko w 2 stracił sety. Czy Chemik wpadł w mały kryzys przekonamy się na koniec miesiąca. W niedzielę Chemik prowadził w setach 2:1, ale jednak zabrakło mu energii. Rywalki dobrze broniły blokiem, kilka piłek podbiła była libero Chemika Maria Stenzel i to zespół z Radomia wygrał dwie kolejne odsłony i cały mecz 3:2.