Niespodzianki w Atenach nie było. King Szczecin po raz drugi słabszy od AEK

Przy stanie 28:24 skutecznie akcję wykończył Maciej Żmudzki, a chwilę później trener Arkadiusz Miłoszewski zdecydował się przeprowadzić trzy zmiany i wrócić do wyjściowego ustawienia. Problem w tym, że szczecinianie zaczęli pudłować (m.in. za trzy próbowali trafić Kacper Borowski i Avery Woodson), a grę AEK pociągnęli bohaterowie szczecińskiego spotkania – Chasson Randle i Jordan McRae. To ich celne akcje przesądziły, że ateńczycy uciekli na 36:26 i Miłoszewski 40 sekund przed końcem drugiej kwarty musiał poprosić o czas. King próbował zmniejszyć stratę, ale był nieskuteczny.

W Szczecinie King walczył, momentami wychodził na kilkupunktową przewagę, ale ostatecznie uległ 77:86. W środowym rewanżu King miał ochotę do walki i pomysł na neutralizację przewagi gospodarzy. Walczył, wywierał presję w defensywie i do 17. minuty toczył zacięty bój z greckim zespołem.

10-punktowa zaliczka to było dużo, jak na potencjał AEK, ale King walczył. Przebudzili się w ataku Zac Cuthbertson oraz Andrzej Mazurczak, kolejną trójkę trafił Tony Meier i w połowie trzeciej odsłony King zmniejszył straty do trzech (42:45), a w 26. minucie – po rzucie Woodsona - do remisu 47:47.

AEK natychmiast odpowiedział trójką McRae, a trener Joan Plaza przypomniał sobie, że na ławce ma Bena McLemora i Mindaugasa Kuzminskasa. Litwin skorzystał na tym, że defensywa Kinga była ukierunkowana na zawodnikach z USA i w krótkim czasie zdobył 10 punktów, a w 28. minucie AEK prowadził 59:47.

King już na dobre się zablokował i tylko mógł uczyć się od mocnego przeciwnika. Po dwóch minutach czwartej kwarty AEK łatwo powiększył przewagę do 71:48. Po dziesięciu punktach z rzędu Greków na starcie odsłony – po stronie gości w końcu trafił Borowski, ale szczecinianie nie mogli już myśleć o korzystnym wyniku.