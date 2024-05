Nieodwołane wizyty lekarskie to plaga. Sami tworzymy kolejki do lekarzy?

Ostatnie statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczą roku 2023. Wynika z nich, że przez cały poprzedni rok nie odbyło się 1,3 mln umówionych wcześniej wizyt lekarskich. Najwięcej wizyt przepadło u lekarzy ortopedów. Drudzy w kolejności są kardiolodzy. Trzeci fizjoterapeuci. Wysoko w tym niechlubnym rankingu są także lekarze dentyści i wizyty stomatologiczne, ale także, co szczególnie zaskakuje... onkolodzy.

- To jest ważny problem społeczny - podkreśla Michał Bulsa. - System ochrony zdrowia w Polsce wymaga przebudowania, ale pewien społeczny rachunek sumienia muszą także zrobić pacjenci. Nie odwołane, puste wizyty to w praktyce po prostu dłuższe kolejki do specjalistów. Bardzo często słyszymy tłumaczenia: bo wizyta była zaplanowana z wielomiesięcznym wyprzedzeniem, więc o niej zapomniałem albo skorzystałem z pomocy lekarza prywatnie.