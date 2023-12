"Nie zażywam, to wygrywam". Przegląd Teatralny dotyczący profilaktyki uzależnień [ZDJĘCIA]

Regulamin przeglądu jest prosty. Uczniowie szkół, które zgłoszą się do konkursu, sami piszą scenariusze do swoich sztuk. Potem przygotowują scenografię, wykonują kostiumy, uczą się ról i ćwiczą na próbach. Spektakl o tematyce dotyczącej uzależnień - od papierosów, alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych i leków - ma trwać nie dłużej niż 10 minut.

Do krainy palaczy trafia przypadkiem grupa niepalących. Ich przygody z uzależnionymi od papierosów opowiedzieli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Szczecinie. Spektakl przez nich zagrany i napisany był pierwszym z czternastu zaprezentowanych we wtorek na piętnastym szczecińskim Przeglądzie Teatralnym pod hasłem: "Nie zażywam, to wygrywam".

- Bywa, że treść prezentowanych na scenie utworów jest oparta na prawdziwych historiach. To niezwykle interesujące - podkreśla Magdalena Stachel. - Chodzi nam o to, by młodzież sama mówiła o uzależnieniach, swoim językiem i ze swojej perspektywy - chcemy usłyszeć, czy w ogóle to jest dla nich problem.

Na wtorkowym przeglądzie obecni byli przedstawiciele Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Szczecinie i Komendanta Miejskiego Policji.

- Współpracujemy ze sobą nie od dziś - zapewnia przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Przypomnę, że wspólnie realizujemy jeszcze inny program związany z profilaktyką uzależnień: "Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach". Adresatem tego programu są starsze klasy szkół podstawowych.