„Nie masz pomysłu na zimę? Dołącz do nas!”. Terytorialsi zapraszają na „Ferie z WOT” OPRAC.: Marcin Siemlak

Wojska Obrony Terytorialnej już po raz kolejny przygotowują się do szkolenia podstawowego, realizowanego w ramach projektu „Ferie z WOT” Małgorzata Górka, 14 ZBOT Zobacz galerię (2 zdjęcia)

„Zastanawiasz się co robić w nadchodzące ferie? To proste - Dołącz do nas!” - Wojska Obrony Terytorialnej już po raz kolejny przygotowują się do szkolenia podstawowego, realizowanego w ramach projektu „Ferie z WOT”.