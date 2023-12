Nie chcą stać w korku. Buspas na Wyszyńskiego w Szczecinie dla niecierpliwych

- To jest bardzo niebezpieczny manewr - mówi pan Tomasz, który codziennie czeka na "siódemkę" na przystanku "Wyszyńskiego". - Kierowca musi się spieszyć, by po zmianie świateł na moście, wjechać na przystanek jako pierwszy. Jeśli się spóźni, tramwaj lub autobus zatrzymując się na przystanku może go przyblokować.