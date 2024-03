Nie będzie afrykańskiej wioski w Muzeum Narodowym. Zmiany na Wałach Chrobrego

Planuje się, że Afryka wróci do szczecińskiego muzeum za około 3 lata.

Na pożegnanie z Afryką muzeum przygotowało dla szczecinian cykl wydarzeń specjalnych. W ten weekend można było (do godz. 16) zwiedzić afrykańską wioskę, napić się herbaty, a także ubrać się "letnio" i poszaleć w towarzystwie innych zwolenników upałów i Afryki. W sobotę odbyły się warsztaty rodzinne połączone z degustacją marokańskiej herbaty, czekolady itp. A w niedzielę (między godz. 12 a 16) odbyła się specjalna impreza. O godz. 10.20 dzieci z Pałacu Młodzieży zaprezentowały pokaz tańca etnicznego. Strefa edukacyjna dla najmłodszych działa do godz. 16. Równolegle trwają warsztaty dla dorosłych. Jest okazja do wykonania pamiątkowego zdjęcia i przy filiżance marokańskiej herbaty wykonać papierowe maski, biżuterię lub garnki.