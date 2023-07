Napadali na pasażera wysiadającego na Dworcu Głównym w Szczecinie. Jest akt oskarżenia

Prokurator Rejonowy Szczecin-Śródmieście skierował do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzn podejrzanego o dokonanie rozboju przy ulicy Dworcowej w Szczecinie.

Do napadu doszło 19 sierpnia 2022 r. Jak ustalono, sprawcy podeszli do pokrzywdzonego, gdy ten wysiadł z pociągu i zapytali go, czy posiada pieniądze. Gdy zaprzeczył, zaprowadzili go do zaułku, a tam przewrócili go na ziemię i pobili zadawali mu ciosy rękoma i nogami.

- Gdy pokrzywdzony stracił przytomność, sprawcy zabrali mu w celu przywłaszczenia telefon komórkowy wartości 1200 zł - wyjaśnia prokurator Piotr Wieczorkiewicz z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Funkcjonariusze policji na podstawie opisu sprawców rozboju dokonali zatrzymania sprawców. Udało się też odzyskać telefon.

Na wniosek prokuratora, sąd zatrzymał oskarżonych w areszcie. Przyznali się do winy. Byli w przeszłości karani. Grozi im od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.