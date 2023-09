Najpiękniejsze szczecinianki w historii, czyli piękne miss na archiwalnych zdjęciach

Miss Polski to jeden z dwóch najstarszych, a obecnie najlepiej rozpoznawalny konkurs piękności w Polsce. Jest to także jedna z najbardziej znanych polskich marek. Konkurs organizowany jest od ponad 30 lat. Wiele osób uważa, że tytuł zapewnia drogę do statusu gwiazdy.

- Wzięłam udział w konkursie, żeby zmotywować nasze społeczeństwo do zmiany negatywnych nawyków względem środowiska - wyjaśniała nam w jednym z wywiadów Sabina Połtawska, ubiegająca się o tytuł Miss Earth . - Przede wszystkim chcę docierać do młodych osób, bo to one są naszą przyszłością. Przede mną spotkania w lokalnych szkołach podstawowych. Mam nadzieję na ciekawe rozmowy z dziećmi na temat ekologii.

Jak pokazuje historia, mimo skrupulatnych przygotowań, czasem to przypadek przesądzał o zwycięstwie w wyborach. - Nie, nigdy nie interesowały mnie konkursy piękności - opowiadała nam w jednej z rozmów Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. - O wyborach Miss World dowiadywaliśmy się wtedy jedynie z fragmentów relacji, jakie pokazywano w „Dzienniku telewizyjnym”. Przypomnę, że w Polsce wybory Miss World transmitowane były po raz pierwszy dopiero w 1989 roku. Nigdy też nie pociągał mnie showbiznes. Co prawda, w szkole podstawowej, kiedy odbywały się akademie i recytowałam wiersze, na sali zapadała idealna cisza, ale scena nigdy mnie nie interesowała. A wybory Miss Świata to był kompletny przypadek i zbieg okoliczności.

Jak zostać miss?

W podobnym tonie swój udział w konkursie wspominała wielokrotna zdobywczyni tytułów miss Anna Tarnowska.

- Żartuję sobie - uważaj o czym marzysz, bo może się to spełnić (śmiech). Od zawsze marzyłam o podróżach. Nie za bardzo wiedziałam jak będę podróżować, ale czułam, że będę. Nagle pojawiły się wybory i odpowiedź na to pytanie sama mnie znalazła. Nie zmienia to faktu, że nigdy nie miałam aspiracji, by zostać Miss. Pamiętam, to był czas kiedy zaczęłam pracować w szczecińskiej agencji modelek.

- Na jednym z pokazów poznałam Gosię Rożniecką, też Miss, która akurat organizowała wybory Miss Ziemi Zachodniopomorskiej- opowiadała Anna. - Zaczęła mnie namawiać do udziału. Pierwsze moje myśli były zlepkiem w stylu - ja Miss? Boże nie! Absolutnie nie... (śmiech). I kiedy już wydawało się, że zostałam przekonana do castingu, to w ostatniej chwili wykręciłam się zajęciami na uczelni. Gosia była jednak uparta i przyjechała do mnie z kartą castingową. Szybko okazało się, że konkurs odbędzie się w bardzo gorącym dla mnie czasie. Wyjazd na targi do Niemiec, szkoła i jeszcze obóz sportowy. Nie miałam możliwości uczestniczenia we wszystkich zgrupowaniach i próbach. Nawet na sam finał musiałam „urwać się” od obowiązków. Poszłam na żywioł i okazało się, że wygrałam.