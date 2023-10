Najlepszy start sezonu Futsal Szczecin w historii. Pora na beniaminka

Po dwóch kolejkach może nie jest to znaczące osiągnięcie, ale jednak w przypadku naszego zespołu więcej do powiedzenia zawsze miał w ofensywie. Mimo Radosława Janukiewicza w bramce, to jednak atak częściej wygrywał szczecinianom mecze. Tak jest również teraz (10 bramek w dwóch spotkaniach), ale wysiłków obronnych nie sposób nie docenić.

Poprzedni sezon w I lidze w wykonaniu Futsal Szczecin także miał swój obfitujący w bramki początek. Zespół trenera Miłosza Kocota pokonał 11:1 TAF Toruń, a później zremisował 5:5 z BestDrive Piła. 16 goli strzelonych w dwóch meczach musiało budzić uznanie. Później było trochę gorzej, ale ofensywne usposobienie szczecinian dało się odczuć niemal od początku.

Teraz jest podobnie, a... może nawet lepiej. Futsal Szczecin wciąż nie gra w pełnym składzie (ostatnio kontuzji doznał Bartosz Sobinek), a i nad zrozumieniem na boisku trzeba popracować. Wszystko idzie chyba jednak w dobrym kierunku. Pozycja wicelidera, dwa zwycięstwa z rywalami, z którymi nigdy się to nie udało, i jak na razie dobre scalenie wielu języków i umiejętności w szatni przez trenera Romana Smirnova.