Najlepsze dokumenty filmowe ostatniego roku na Szczecin Film Festival

Szczecin Film Festival’23 to intrygujący program towarzyszący: Ekstraklasa przybliży kinomanom sylwetkę Alicji Jasiny laureatki Zachodniopomorskich Shortów 2017 za film “Once Upon a Line”, który znalazł się także na shortliście do Oscara (będzie jej retrospektywa), a także wspomnianego już Tymoteusza Biesa (odtwórca głównej roli w “Chlebie i soli”), który uświetni również Ceremonię wręczenia nagród swym recitalem. W ramach Ekstraklasy zaplanowano też pokaz specjalny z zaproszonymi gośćmi filmu “Chłopi”, polskiego kandydata do Oscara.