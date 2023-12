Najgrzeczniejsi studenci ZUT Otrzymali prezenty od Mikołaja

Mecha Mikołajki i Mikołaj Spawalnik to dwie połączone imprezy, które mają sprawdzić wiedzę studentów, nagrodzić najlepszych i zachęcić do studiowania na tym wydziale.

W pierwszej części imprezy było spotkanie z Mikołajem i rozdawanie prezentów dla grzecznych studentów. Do wygrania m.in. słodkości i gadżety.

W drugiej części - Mikołaj Spawalnik - studenci musieli odpowiedzieć na pytania quizu, które przygotowały przedsiębiorstwa współpracujące z ZUT i fundujące nagrody. W zabawie udział biorą zachodniopomorskie firmy, które same zgłosiły się do ZUT-u. To ponad 20 przedsiębiorców z branży spawalnicznej, które chcą, aby studenci dowiedzieli się o ich działalności. Zostając sponsorami, przesłali swoje dane do Bazy Wiedzy quizu. Ta została udostępniona na stronie internetowej. Studenci, którzy wzięli udział w zabawie mogli zdobyć wiedzę o przemyśle w naszym regionie oraz możliwościach kariery zawodowej.