Na Walentynkach można zarobić nawet 240 zł za godzinę, o 10-15 proc. więcej niż rok temu

– Walentynki to święto, które jedni kochają, inni nienawidzą, a jeszcze inni ignorują. Biznes za to co roku konsekwentnie przygotowuje się na ten dzień, proponując nam walentynkowe serca, czerwone róże, balony czy czekoladki - mówi Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy z Personnel Service. - W tym czasie obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, którzy mają co robić już na kilka tygodni przed walentynkami, a oddech łapią dopiero po 14 lutego. Oprócz handlu, w tym okresie zwiększony ruch notują usługi.

Przygotowania do Walentynek zakochani zaczynają od wybierania prezentów dla swoich ukochanych.

W tej chwili coraz częściej prezenty kupowane są przez internet, a to zwiększa zapotrzebowanie na usługi kurierskie. Kurierzy, obsługujący przesyłki związane z prezentami walentynkowymi, mogą teraz liczyć na wynagrodzenie w przedziale od 22,5 do 25,6 zł netto za godzinę pracy, co stanowi około 12 proc. wzrostu w porównaniu do zeszłorocznych stawek.