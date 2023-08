Na debiut Fredrika Ulvestada kibice Pogoni Szczecin mogą poczekać

W niedzielę Pogoń nie grała, bo mecz z Legią Warszawa został przełożony. Nowego terminu jeszcze nie znamy. Portowcy nie mieli jednak wolnego weekendu, bo szykują się do spotkani a ze Śląskiem Wrocław (środa, godz. 18.30). Mało jest dobrych i pewnych informacji dla kibiców.

Poza treningami w ostatnich dniach wciąż byli: bramkarz Dante Stipica oraz obrońca Benedikt Zech. Lepsza jest sytuacja Mariusza Malca. Środkowy obrońca w poniedziałek wrócił już do treningów z zespołem, ale ćwiczyć musi w masce. Złamany nos oznacza, że musu chronić twarz. Kiedy Malec powróci do ligowego grania? Nie wiadomo. Przed wrześniową przerwą na mecze reprezentacyjne Pogoń zagra ze Śląskiem i z Zagłębiem Lubin, więc możliwe, że sztab nie będzie ryzykować zdrowiem piłkarzy.

Poza zespołem jest też 21-letni Marcel Wędrychowski. W meczu z Radomiakiem Radom z impetem upadł na bark i doszło do kontuzji. Lekarze optowali za zabiegiem chirurgicznym, co przyspieszyłoby powrót na boisko, ale zawodnik nie był przekonany do takiego rozwiązania. Wybrano więc leczenie zachowawcze. Ile potrwa? Trener Jens Gustafsson stara się takie informacje trzymać możliwie długo w tajemnicy.