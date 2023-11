Myśliwy, który śmiertelnie postrzelił żołnierza pozostanie na wolności

Śmiertelny strzał oddał mężczyzna, który wraz z kolegą polował na dziki. Według nieoficjalnych informacji to pracownicy jednej z firm zajmujących się odłowem i uśmiercaniem dzików.

- Sąd uznał, że przesłanki, które legły u podstaw orzeczenia sądu pierwszej instancji są nadal aktualne, to znaczy: nie zachodzi obawa ucieczki, ani matactwa ze strony podejrzanego, a również przesłanka grożącej surowej kary nie ma zastosowania w tej sprawie, ponieważ zarzucane czyny nie są zagrożone aż tak wysoką karą, żeby przyjąć tę przesłankę - wyjaśnia Tomasz Szaj, z Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty kłusownictwa oraz nieudzielenia pomocy. Za pierwsze przestępstwo grozi osiem lat więzienia, za drugie - trzy. Jeszcze poważniejsze zarzuty prokuratura postawiła sprawcy tragedii. Jest podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci oraz narażenie innych osób (ćwiczących żołnierzy) na utratę życia i zdrowia.

Prokuratura chciała, aby myśliwy trafił do aresztu. 17 listopada sąd zdecydował, że izolacja podejrzanego nie jest konieczna, bo większość dowodów została zabezpieczona i nie ma obaw o matactwo. Dlatego myśliwy wrócił do domu. Prokuratura złożyła zażalenie, które sąd odwoławczy dzisiaj odrzucił. To oznacza, że obaj podejrzani pozostaną na wolności.