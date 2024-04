Można się już zapoznać z projektami Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2025

Od piątku (12 kwietnia) mieszkańcy zainteresowani projektami złożonymi w tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego mogą się z nimi zapoznać na stronie sbo.szczecin.eu.

W tym roku szczecinianie złożyli w sumie 210 projektów, z czego 176 pomysłów należało do kategorii projektów lokalnych i 34 do kategorii tzw. Zielonego SBO. Większość z nich została już skontrolowana pod względem formalnym i trafiła do weryfikacji merytorycznej, czyli do sprawdzenia pod kątem możliwości ich realizacji.

Te, które przejdą pozytywnie całą procedurę muszą być jeszcze zatwierdzane przez Radę ds. Budżetu Obywatelskiego.

- Dopiero wtedy trafią na listę do głosowania - tłumaczy Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta. - Najlepsze projekty w tym roku zostaną wybrane przez mieszkańców przez głosowanie.

Tegoroczna pula pieniędzy na projekty Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego wynosi 17 200 000 zł - w tym na projekty "Zielone SBO" wydamy 5 160 000 zł, a na projekty lokalne, dokładnie 12 040 000 zł.