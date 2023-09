Morskie Centrum Nauki zaprasza na rodzinną wystawę "4xSawka"

- To unikatowa wystawa. Jedna wyjątkowo artystyczna rodzina, cztery różne gałęzie sztuki. Cieszę się, że to właśnie w Morskim Centrum Nauki możemy zaprezentować dorobek twórczy rodziny Sawków. Henryk to jeden z najbardziej uznanych w Polsce rysowników, Ewa tworzy ze szkła i metalu imponujące rzeźby łabędzi, kogutów, czy żab, Karolina wypala niepowtarzalną ceramikę, a Kuba projektuje gry bitewne z ręcznie malowanymi figurkami, które cieszą się powodzeniem wśród hobbystów na całym świecie. Po raz pierwszy w Polsce prezentowane są prace artystycznej rodziny tak bardzo związanej ze Szczecinem. W ten sposób udowadniamy, że Morskie Centrum Nauki to nie tylko wystawa stała, planetarium czy pracownie, ale również miejsce promocji szeroko rozumianej kultury - mówi Witold Jabłoński dyrektor MCN.