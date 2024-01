Mocny włoski przeciwnik na drodze Chemika Police w Pucharze CEV

W ostatni weekend Reale Chieri ograło zespół z Rzymu 3:0 i potrzebowało do tego niespełna 80 minut. Chemik był o kilka minut nawet lepszy, gdy ogrywał Pałac Bydgoszcz. Jednym słowem - oba zespoły są w dobrej formie i można oczekiwać zaciętej rywalizacji.

Reale Mutua Fenera Chieri to klub założony w 2009 r., który od 2018 r. występuje w elicie. Po największe laury we Włoszech jeszcze nie sięgnął, ale jest w ligowej czołówce. Poprzedni sezon był najlepszy w lidze, bo zakończył się 4. miejscem. W obecnych rozgrywkach zajmuje 5. pozycję z dużymi szansami na kolejny występ w play-offach. Dużym sukcesem włoskiego klubu było wygranie poprzedniej edycji Pucharu Challenge w Europie (niżej notowanego niż Puchar CEV).

Chemik w kraju zachwyca, ale jak to się przełoży na dyspozycję z czołowym zespołem włoskiej ekstraklasy? To będzie pierwszy mecz policzanek z rywalem spoza Polski i od razu starcie z przedstawicielem włoskiej elity, uważanej za najmocniejszą na świecie (konkurować może jedynie turecka ekstraklasa).

Połowa składu Reale to Włoszki, a druga połowa to zawodniczki z Belgii, Stanów Zjednoczonych, Grecji czy Niemiec. Jedną z najbardziej znanych także polskim kibicom jest 29-letnia atakująca Kaja Grobelna. Siatkarsko została ukształtowana w Belgii i zdecydowała się też reprezentować ten kraj na arenie międzynarodowej. W latach 2016-18 grała w zespole Budowlanych Łódź i zdobywała Puchar Polski, Superpuchar, a w lidze srebrny i brązowy medal. Później wyjechała do Włoch i od kilku lat jest zawodniczką Reale Chieri. Trenerem drużyny od kilku lat jest Giulio Cesare Bregoli, który w tym tygodniu został też oficjalnie zaprezentowany jako selekcjoner reprezentacji Szwecji.