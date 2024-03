Moc dobra w Kołczewie. Pomoc dla Adasia Orlika ciągle potrzebna

Były licytacje, kiermasz zabawek i ciast. Cel jeden: pomóc Adasiowi Orlikowi przybliżyć się do celu, jakim jest ratująca życie terapia, której koszt przekracza 15 mln zł.

Adaś Orlik razem z rodzicami mieszka w podszczecińskim Morzyczynie. Kołczewo to powiat kamieński, ale okazało się, że organizatorki wydarzenia - Małgorzata Czajkowska i Beata Pruszyńska - znają dziadka Adasia i historia chorego chłopca poruszyła je tak bardzo, że postanowiły działać.

- Ciasta zniknęły w godzinę, udało się zebrać dokładnie 11 180 złotych. Bardzo dziękujemy - mówi Sławomir Orlik, tata chłopca.

Historia Adasia

W wydarzeniu w gminnej świetlicy wzięły udział obok sołectwa Kołczewo, mi.in, sołectwa Sierosław, Zastań, Chynowo i Łuskowo, a także OSP Kołczewo i biblioteka w Wolinie.

Choroba, na którą choruje Adaś to DMD, czyli dystrofia mięśniowa Duchenne'a. To genetyczna choroba, która stopniowo odbiera dzieciom sprawność, a ostatecznie doprowadza do śmierci.