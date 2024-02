Miłośnicy kręgli pytają o zasady korzystania z torów w Fabryce Wody. Znamy szczegóły

- Z cennika wynika, że za 90 zł będzie można wynająć sobie jeden tor na godzinę. Nie jest jasne jednak, ile osób będzie mogło z tego toru wtedy korzystać. Zasadą w takich miejscach jest, że na jednym torze może grać 5-6 osób. A co w sytuacji, gdy chcę tylko skorzystać z kręgielni, a nie z innych atrakcji aquaparku. Będzie to możliwe? - pyta pan Jakub, miłośnik kręgli, który zwrócił się w tej sprawie do naszej redakcji.

Sala do kręgli podobnie jak ścianka do wspinaczki, są elementem aquaparku tworząc strefę sportu. Będzie można do niej wejść bez konieczności wykupienia biletu, czy karnetu na inne atrakcje jak baseny, sauny, czy edukatorium.