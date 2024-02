Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego. Oprowadzali mieszkańców po atrakcjach Szczecina [ZDJĘCIA]

ROZMOWA Mariusz Malec: Przez rozluźnienie oddaliśmy inicjatywę ŁKS. Gong był nam potrzebny

Pracuję nad tym, by być zdrowym, cały czas być do dyspozycji trenera i chyba dobrze to ostatnio wychodzi – mówi Mariusz Malec, który wiosną rośnie na lidera...