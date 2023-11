Michał Kucharczyk mistrzem Uzbekistanu. Pomocnik wróci wkrótce do Polski?

Kucharczyk do końca sezonu 2022/23 reprezentował Pogoń. Klub nie zdecydował się zaproponować mu nowego kontraktu, by więcej szans na grę otrzymywał m.in. Marcel Wędrychowski. Mówiło się, że Kucharczyk trafi do rezerw Legii, Znicza Pruszków bądź któregoś z beniaminków ekstraklasy, ale ostatecznie zawodnik wyleciał do Uzbekistanu. Grał tam mało (2 występy w lidze, 1 w Azjatyckiej LM), ale zakończy się to sukcesem, bo Paxtakor właśnie zapewnił sobie po raz piąty z rzędu mistrzostwo. Jednocześnie pojawiły się informacje, że Kucharczyk rozwiąże kontrakt i wróci do Polski. Kierunki mogą być te same, co latem.

A w Europie kibice znów emocjonowali się spotkaniami ligowymi po przerwie na mecze reprezentacyjne. Jak wypadli byli piłkarze Pogoni?

20-letni Mateusz Łęgowski ostatnio grał w kadrze młodzieżowej, a po powrocie do Salernitany wystąpił 30 minut w meczu z Lazio. Jego zespół wygrał 2:1, ale nadal jest na ostatnim miejscu w tabeli Serie A. Łegowski wszedł przy stanie 1:1.