Mecz na szczycie dla Wybrzeża Rewal. Nowy wicelider IV ligi piłkarskiej

Sytuacja była jasna – wygrana Wybrzeża dawała mu pięciopunktową przewagę nad groźnym przeciwnikiem, typowanym w przerwie zimowej za mocnego kandydata do awansu. Remis – chyba najbardziej urządziłby Gwardię Koszalin, a sukces Bałtyku to przejęcie pozycji lidera.

Początek spotkania spokojny, zespoły z zabezpieczeniem tyłów sprawdzały swoją dyspozycję. W 25. minucie gospodarze mieli rzut wolny, wrzutka i pechowa interwencja doświadczonego Arkadiusza Jasitczaka. Goście szybko zaatakowali i wyrównali w 33. minucie. Piękną bramkę uzyskał Kacper Masny.

Tuż przed przerwą Wybrzeże znów prowadziło. Po rogu Dmytro Szewczuk z bliska trafił do siatki. Wyrównać kwadrans po przerwie powinien Szymon Waleński, ale nie wykorzystał rzutu karnego. Zemściło się to na Bałtyku, bo Szewczuk w 66. minucie trafił po raz drugi. Co prawda Miłosz Stępniak szybko zdobył kontaktowego gola, ale jeszcze szybciej lider odpowiedział bramką Borysa Sobstyla Jałoszyńskiego.