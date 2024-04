Mariusz Malec z Pogoni Szczecin: Do przerwy z Ruchem nie wyglądaliśmy najlepiej

W swoim 28. meczu w ligowym sezonie Pogoń pokonała chorzowski Ruch aż 5:0, choć sam wynik nie do końca oddaje przebieg rywalizacji.

- Cieszy te 5:0. Po meczu z Lechem był wielki głód zwycięstwa, głód strzelanych bramek. Z Ruchem do przerwy nie wyglądaliśmy najlepiej, ale mamy dużo jakości i zrobiliśmy to, co trzeba było. Cieszy końcowe zwycięstwo. Dobrze rozpoczęliśmy mecz, ale szybko też Ruch nas stłamsił. Mieliśmy przestój, ale drugi gol uspokoił sytuację. W szatni powiedzieliśmy sobie parę słów. Po trzeciej bramce była już kontrola i przyjemny mecz – ocenił Mariusz Malec.

Pierwszoplanową rolę odegrał napastnik Efthymios Koulouris.

- Cieszą nas wszystkich bramki „Kulu”, bo w każdym meczu bardzo ciężko pracuje dla drużyny. Nie zawsze strzela bramki, ale zawsze robi swoją robotę. Życie mu oddało – zauważył obrońca Pogoni.