Mariusz Malec po Pogoń - Legia: Fajny mecz, ale na pewno nie dla nas

1:0, 1:1, czerwona kartka dla legionisty, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3 i w końcu 3:4. Wszyscy mówią, że to było kapitalne widowisko dla oka, ale szczecińscy piłkarze i kibice powodów do dumy nie mają.

- Szalony mecz. Dla kibiców ekstraklasy był to fajny mecz, ale na pewno nie dla nas. Skończył się wynikiem, którego nie oczekiwaliśmy i do którego nie powinniśmy dopuścić. Żałujemy tego, co się stało, co pokazaliśmy w drugiej połowie. Co mogę powiedzieć… szkoda – mówił Malec.

W drugiej połowie Pogoń dwukrotnie obejmowała prowadzenie, ale przez błędy je szybko traciła. Grając w przewadze nie potrafiła stłamsić przeciwnika.

- Nie graliśmy tego, co chcieliśmy. Mieliśmy się utrzymywać przy piłce, kontrolować grę i spokojnie kreować sytuacje, by objąć prowadzenie. Gola zdobyliśmy szybko, ale równie szybko zgubiliśmy nasz pomysł na grę. Można było odnieść wrażenie, że to graczy Legii jest więcej niż nas. Oddaliśmy piłkę Legii, a ona potrafiła to wykorzystać – przyznaje stoper Pogoni. - Gdy Legia zepchnęła nas do defensywy to ciężko było złapać dobry rytm. Nie wyciągaliśmy wniosków i stąd porażka.