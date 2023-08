Marco Fenoglio nowym trenerem Grupa Azoty Chemika Police

Marco Fenoglio w ostatnim sezonie pracował w Grecji, ale bez sukcesów. W CV ma się jednak czym pochwalić, bo z zespołem z Bergamo wygrywał mistrzostwo Włoch i Ligę Mistrzyń. Poza ojczyzną pracował też m.in. w Niemczech i Słowacji.

Chemik ściąga go z jasnym zadaniem: ma pokierować drużyną w walce o odzyskanie mistrzostwa Polski. Brak złota będzie ogromnym rozczarowaniem.

- Cieszę się z podpisania kontraktu. Wszyscy wiedzą, jak renomowanym klubem jest Chemik. Mam świadomość, jakie oczekiwania się z tym wiążą i jestem na nie gotowy. To normalne. W sporcie z presją wyniku obcujemy na co dzień, jestem doświadczonym szkoleniowcem i potrafię sobie z tym radzić. Zaczynamy przygotowania do sezonu. Na początku priorytetem będzie praca w siłowni, przygotowanie motoryczne, później zaczniemy bardziej skupiać się na technice i taktyce. Pracujmy ciężko, walczmy, a wyniki przyjdą – stwierdził Fenoglio dla klubowego serwisu.