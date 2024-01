Marcin Listowski zmienił klub we Włoszech. Jakub Słowik wrócił do Europy

Marcin Listkowski to były pomocnik Pogoni Szczecin. W niej debiutował w ekstraklasie, strzelił pierwszą bramkę. Miał być liderem na lata, ale trener Kosta Runjaic nie widział w nim potencjału. W sezonie 2018/19 został wypożyczony do pierwszoligowego Rakowa Częstochowa i w ekipie Marka Papszuna spisywał się bardzo dobrze, wywalczył awans i… wrócił na rok do Pogoni. Znów nie grał regularnie i latem 2000 r. przeszedł do włoskiego Lecce. Wszyscy byli zadowoleni – zawodnik chciał wyjechać, klub zarobił.

Z Lecce Listkowski awansował do Serie A, ale grał mało - albo leczył urazy, albo nie wchodził na boisko. Wiosną 2023 został wypożyczony do Bresci (Serie B). Po kilku miesiącach wrócił i jesienią 2023 zaliczył tylko 7 minut w jednym meczu Serie A i kilka dni temu Lecce wypożyczyło go do Lecco. Nowy zespół Listkowskiego będzie wiosną bronił się przed spadkiem i pomocnik ma w tym pomóc.