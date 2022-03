Malwina Smarzek już pomaga Developresowi. W Grupa Azoty Chemiku Police bez zmian

Agresja Rosji na Ukrainę sprawiła, że rozgrywki ligowe w tym kraju zostały zawieszone, a na najeźdźcę zostały nałożone różnego rodzaju sankcje. Polska Liga Siatkówki wyraziła zgodę, by Polacy związani z klubami z Rosji, Białorusi i Ukrainy mogli wrócić do kraju i tu dołączyli do ekstraklasowych zespołów. Dzięki temu Malwina Smarzek – była atakująca Chemika – związała się z Developresem Rzeszów i już pomogła mu zdobyć Puchar Polski. Rzeszowianki będą najmocniejszym przeciwnikiem Chemika w Tauron Lidze.

Chemik o Smarzek nie zabiegał, bo ma w składzie Jovanę Brakocevic-Canzian. Serbka jest kapitanem zespołu i najlepiej punktującą zawodniczką.

Chemik wolne miejsce w składzie ma na pozycji przyjmującej. Stało się to po niespodziewanym wyjeździe z Polski Dani Drews. Amerykanka przestraszyła się napaści Rosjan na Ukrainę i opuściła Polskę.

- Rynek wschodni przeanalizowaliśmy i nie ma tam zawodniczek topowych, które mogłyby z powodzeniem zastąpić Drews. A kupowanie zawodniczki na siłę mija się z celem – mówi Paweł Frankowski, prezes Grupa Azoty Chemika Police.