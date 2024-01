Maciej Bielecki z realnymi szansami na występ w igrzyskach w Paryżu

Dwa tygodnie temu drużyna sprinterów Maciej Bielecki (Piast Szczecin), Rafał Sarnecki, Mateusz Rudyk (obaj Stal Grudziądz) i Daniel Rochna (Copernicus Toruń) zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy w Apeldoorn. Polacy kolejny raz potwierdzili przynależność do europejskiej czołówki, bo to nie pierwszy medal ME w tym wieku. Kilkanaście lat temu na sukcesy pracowali inni torowcy ze Szczecina: Damian Zieliński oraz Kamil Kuczyński. Obaj zakończyli już kariery, a 36-letni Maciej Bielecki wciąż utrzymuje reprezentacyjną formę.

- Ten ranking może być troszkę przekłamany – zaznacza Igor Krymski, trener reprezentacji Polski. - Chodzi o to, że za nami już są nasze kontynentalne mistrzostwa, a nie odbyły się jeszcze mistrzostwa na innych kontynentach. Ostatnio też oglądałem ranking i uważam, że coś tam namieszali. Według naszych obliczeń jesteśmy na 9. pozycji, co nie daje nam prawa startu w Paryżu. Zachowujemy jednak takie szanse. Wszystko rozegra się na trzech kolejnych zawodach Pucharu Narodów. W przyszłym tygodniu będziemy walczyć w Australii, w połowie marca w Hongkongu i w połowie kwietnia w Milton w Kanadzie. Najważniejsze, by w tych zawodach być przed Kanadyjczykami i to możliwie z jak najwyższą różnicą miejsc, co dodaje różnicę punktów do rankingu. Mamy taki system kwalifikacji i będziemy musieli się patrzeć na ten ranking. Dodam, że medal w Holandii to była nasza przepustka, by wciąż liczyć na Paryż. Nie było innego wyjścia. Nasza sytuacja nie jest najlepsza, ale nie jest też beznadziejna.