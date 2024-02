Luty to najlepszy miesiąc na wyrabianie paszportu. Obecnie w Szczecinie nie ma kolejek Bogna Skarul

Czas oczekiwania na nowy paszport to około trzech, czterech tygodni. archiwum polskapress

Na razie nie ma kolejek do Biura Paszportowego w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Do tego sprawy paszportowe można załatwić bez wcześniejszej rezerwacji wizyty. Wystarczy przyjść i pobrać bilet do obsługi na miejscu, w urzędzie.