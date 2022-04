Łukasz Kubicki: Daliśmy sygnał już w 1. kolejce, że nie będziemy chłopcami do bicia

Jest pan w zespole trzeci sezon. Jak można ocenić postęp drużyny po drugim sezonie w I lidze?

Postęp jest zauważalny. Zaczynaliśmy od gry w II lidze. W kadrze zespołu z tamtego czasu nie zostało już nas zbyt wielu. W I lidze oczekiwania mieliśmy już większe, ale skończyło się walką o uniknięcie degradacji. Teraz przed sezonem dołączyło do nas kilku fajnych zawodników, którzy chcą się uczyć futsalu. W trakcie sezonu zespół objął nowy szkoleniowiec, który także na pewno podwyższył umiejętności całej drużyny.

W trakcie sezonu chwalił pana trener Miłosz Kocot. Mówił, że może się pan stać jednym z lepszych piwotów w lidze. To chyba miłe słowa, ale i motywujące?

Jasne, że tak. Miło się słyszy takie słowa od trenerów, którzy pracowali w ekstraklasie i obserwują futsal na świecie. Podbudowało mnie to do dalszej pracy. Myślę, że w tym sezonie podwyższyłem swoje umiejętności.