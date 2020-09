Lotnisko w Goleniowie: co ze wstrzymaniem pomocy? Marszałek tłumaczy

- Finansowanie zostało wstrzymane do czasu wywiązania się z obietnic wsparcia lotniska przez stronę rządową – podkreśla biuro prasowe marszałka. I tłumaczy, że dokapitalizowania Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów przez samorządy mają następować w zakresie określonym w Umowie wsparcia z 2013 r. oraz biznesplanie spółki. Zgodnie z umową wsparcia, na obsługę spłaty kredytu, marszałek zobowiązał się przekazać spółce kwotę 1,5 mln zł do 30 września 2020 r., który to jeszcze nie upłynął. Natomiast w biznesplanie spółki mowa jest o dokapitalizowaniu jej przez województwo w 2020 roku kwotą 5 mln zł, co oznacza termin na dokapitalizowanie do końca bieżącego roku (31.12.2020 r.).

- Oświadczenie o wstrzymaniu finansowania Portu Lotniczego nie łamie powyższych zobowiązań - podkreśla rzecznik prasowy marszałka.

Dodaje przy tym, że nie jest także prawdą twierdzenie PPL, iż urząd marszałkowski zobowiązał się na mocy porozumienia do wpłaty do końca września br. kwoty 10 mln zł.

- Nie doszło do podpisania aneksu nr 3 do porozumienia wspólników, który określał zobowiązania samorządu, i to tylko w zakresie 5 mln zł, a nie 10 mln zł, jak mowa w komunikacie PPL – wyjaśnia biuro prasowe województwa zachodniopomorskiego i dodaje: - I nie do końca września br., tylko do 31 grudnia 2020 r.



Na pytanie co się stało, że akurat w 2020 roku, że marszałek wstrzymał pieniądze dla lotniska w Goleniowie i co było tego przyczyną, skoro od 2016 roku marszałek systematycznie przekazywał konkretne kwoty lotnisku biuro prasowe odpowiedziało:

- Tylko od 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jako udziałowiec Portu Lotniczego Szczecin – Goleniów zainwestował w przedsiębiorstwo ponad 31,9 mln zł. W roku bieżącym miał ruszyć kolejny etap dokapitalizowania przedsiębiorstwa, tym razem kwotą dodatkowych 40 mln zł rozłożoną w ratach do 2028 r. Pierwsze 5 mln zł miało trafić do Portu Lotniczego jeszcze w tym roku. Finansowanie zostało wstrzymane do czasu wywiązania się przez stronę rządową z obietnic wsparcia lotniska.