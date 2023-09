Ling Wei z Chin został zwycięzcą 23. Wielkiego Turnieju Tenorów w Teatrze Letnim [ZDJĘCIA]

Wielki Turniej Tenorów w Szczecinie. Zobacz galerię zdjęć

Drugie miejsce zajął Dominik Kwieciński, który zdobył 411 róż oraz otrzymał czek na 6 tys. zł, a trzecie miejsce zajął James Dalton Caran z USA zdobywając 260 róż i czek na 3 tys. zł.

Jaesung Kim z Korei Południowej otrzymał nagrodę orkiestry Opery na Zamku.

Wielki Turniej Tenorów to wydarzenie międzynarodowe odbywające się od przeszło dwudziestu lat. Koncert wokalnych popisów nazwą nawiązuje do tradycji dworskich zawodów. Wydarzenie to nie ma sobie równych. Nie ma w nim profesjonalnego jury, a zwycięzcę wybiera publiczność. Tenorzy z całego świata walczą o jej względy. Każdy widz nagradza swojego faworyta różą. Śpiewak, który zdobędzie ich najwięcej zostaje turniejowym zwycięzcą.