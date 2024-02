Lekarz ze Szczecina czołowym polskim waterpolistą. Paweł Radziński zdobywcą Pucharu Polski

Paweł Radziński jest na co dzień rezydentem kardiologii w 109 szpitalu wojskowym w Szczecinie oraz członkiem komisji ds. sportu i kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. Z zespołem piłki wodnej Alfa Gorzów wywalczył jedno z najważniejszych trofeów w piłce wodnej w naszym kraju. Zespół naszego lekarza w półfinałowym pojedynku pokonał WTS Bytom, a w finale zwyciężył z drużyną wodniaków z Warszawy. W obu rozgrywkach Paweł Radziński był strzelcem. Lekarz dedykując swoje zwycięstwo medykom, apeluje o to, by lekarze – bez względu na nawał obowiązków – nie zapominali o trosce o swoje zdrowie.

- Piłka wodna to sport, który skradł moje serce od pierwszego treningu - do dziś pamiętam jak mama, 20 lat temu, zawiozła mnie na gorzowski basen Słowianka - wspomina Paweł Radziński. - Tam nauczyłem się czym jest wytrwałość i systematyczność. Poznałem wielu przyjaciół i wylałem wiele łez szczęścia. Ale także również złości, po porażce - dodaje.