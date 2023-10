Ławnicy pilnie poszukiwani w Szczecinie. Potrzeba ponad 70 osób o nieskazitelnej kartotece

- Ławnik to bardzo zaszczytna i odpowiedzialna funkcja. Głos ławnika ma taką samą moc jak sędziego zawodowego. Bez ławników nie da się sprawować wymiaru sprawiedliwości - mówi sędzia Michał Tomala z Sądu Okręgowego w Szczecinie. Ławnicy są potrzebni do wydziałów karnych, rodzinnych i prawa pracy.

Na wtorkowej sesji radni podjęli dwie uchwały rozpoczynające procedurę. Pierwsza dotyczy powołania komisji do spraw wyborów ławników. Druga umożliwia wystąpienie do policji o informacje o kandydatach. Zgodnie z Prawem o ustroju sądów powszechnych, rady gmin, przed przystąpieniem do wyborów ławników, mają obowiązek zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Sąd poszukując ławników wystąpił też do rad innych gmin o przeprowadzenie głosowań. M.in. do rady miasta w Świnoujściu.

Czteroletnia kadencja obecnych ławników kończy się 31 grudnia 2023 r. Dlatego od kilku miesięcy trwały przygotowania do wyboru nowych. Wyboru dokonują radni miasta spośród kandydatów zgłaszanych przez prezesów sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe lub co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Szczecina.

Na kolejne cztery lata szczecińskie sądy potrzebuję ponad 210 ławników.

160 do sądu Okręgowego w Szczecinie (80 do orzekania z zakresu spraw karnych, 74 ławników do spraw rodzinnych, 6 do prawa pracy, 35 do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum (25 zakresu prawa pracy, 10 z zakresu spraw rodzinnych),

15 do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód z zakresu spraw rodzinnych.