Laureaci plebiscytu Mistrzowie Agro 2023 odebrali nagrody w Barzkowicach

Plebiscyt Mistrzowie Agro Głosu Dziennika Pomorza to wielka akcja prezentująca w gazecie, w internecie i w mediach społecznościowych życie polskiej wsi i jej mieszkańców, ich działania i sukcesy. To także doskonała okazja dla wiejskich społeczności, aby docenić tych, którzy kształtują ich codzienne życie. To największy ogólnopolski plebiscyt wiejski i rolniczy. Nasi Czytelnicy mieli możliwość wybrania osób, które w minionym roku najbardziej przysłużyły się swojej lokalnej społeczności.

- Jestem mile zaskoczony i przyjmuję to wyróżnienie z pokorą - mówi Zbigniew Kurzymski. - Dziękuję wszystkim tym, którzy na mnie głosowali. Myślę, że to wyraz uznania do mojej pracy, którą zawsze starałem się wykonywać jak najlepiej. Serdecznie wszystkich zapraszam do Krzemienia, żeby zobaczyli jak tam jest fajnie, a ci, którzy byli wcześniej, na pewno zobaczą różnicę między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz. To wyróżnienie dla całej naszej społeczności.

W kategorii "Rolnik Roku" pierwsze miejsce zajął Przemysław Kamoda z powiatu sławieńskiego, drugie miejsce - Andrzej Szaszkowski z powiatu kamieńskiego i trzecie miejsce - Zdzisław Sułkowski z powiatu wałeckiego.

- Myślę, że mieszkańcy docenili mnie za moją pracę, a trochę lat już mam, więc i trochę się napracowałem. Myślę, że wszyscy mnie znają, wiedzą, jaki jestem, i dlatego na mnie zagłosowali - mówi Zdzisław Sułkowski.