Ktoś odciął kotu głowę. Zdarzenie wstrząsnęło mieszkańcami Trzebieży. Szukają zwyrodnialca

W Trzebieży aż huczy od komentarzy. Nie ma się, co dziwić, bo fakty są wstrząsające. Głowę zwierzaka znaleziono w niedzielę 17 marca na alejce spacerowej w pobliżu mariny. Kot nie mógł zostać rozjechany przez auto, bo tu nie jeżdżą pojazdy. Mieszkańcy pytają, kto był na tyle okrutny, żeby zabić bezbronne zwierzę?

Oburzenia nie kryją internauci. Nie ma i nie może być społecznej zgody na takie traktowanie zwierząt.

- Nie wiedziałem, że w naszej miejscowości mieszkają tacy zwyrole lub zwyrol. Jak można zrobić coś takiego, to się w głowie nie mieści. Mam nadzieje, że dopadnie go wcześniej sprawiedliwość społeczna, bo na wymiar sprawiedliwości nie ma co liczyć. Powinniśmy bardziej zważać na swoje zwierzęta, bo kto wie, co mu znowu odbije do tego pustego i zwyrodniałego łba - komentuje pan Remigiusz, internauta.