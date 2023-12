Które instytucje kulturalne zaproszą mieszkańców w święta?

Muzeum Narodowe w Szczecinie zaprasza w sobotę i w drugi dzień świąt na zwiedzanie wystaw.

22 i 23, czyli w piątek i w sobotę placówka będzie czynna w godz. 10.00–16.00.

24 i 25 grudnia muzeum będzie nieczynne.

26 grudnia, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia muzeum będzie czynne w godz. 10.00–16.00.

W drugi dzień świąt zaprasza Teatr Współczesny w Szczecinie. Na Dużej Scenie o godz. 19 będzie można obejrzeć spektakl "Przyszedł mężczyzna do kobiety". To przezabawna komedia na aktorski duet. On i ona spotykają się na randce, która zaczyna się… fatalnie. Po serii kłótni i obelg, włączają płytę „Love story” i… zaczynają jeszcze raz. Oboje muszą przecież dokonać wyboru pomiędzy dalekim od doskonałości partnerem, a samotnością. W rolach głównych Joanna Matuszak i Arkadiusz Buszko.

Filharmonia im. Karłowicza, Teatr Polski, Teatr Lalek Pleciuga oraz Opera na Zamku robią sobie przerwę świąteczną i wracają z repertuarem sylwestrowym.