Koszykarska Liga Mistrzów. King Szczecin potrzebuje przełamania

- Dobrze zainwestowane pieniądze - żartował po meczu prezes Kinga Krzysztof Król.

- Chcieliśmy Przemka od dawna i ta saga transferowa też trwała bardzo długo. Z takiego chciejstwa może wyjść tylko coś bardzo dobrego. Masa ciężkich spotkań przed nami - mówi Miłoszewski.

- Nie przyszedłem do Kinga, by liderować, promować się i teraz najdłużej trzymać piłkę i zdobywać te najważniejsze punkty - zaznacza Żołnierewicz. - King ma bardzo duży potencjał osobowy. Tu każdy zawodnik może pełnić taką rolę. Sam wiem, że w jednym meczu mogę rzucić kilkanaście punktów, a w kolejnym zero. Grunt byśmy te mecze wygrywali. Przyjście do nowego zespołu to pewien proces. W Szczecinie nie chciałem go przyspieszać. Tak się złożyło, że wraz ze mną zaczął też grać Filip Matczak. Uważam, że drużyna ze mną, nami, będzie się cały czas kształcić.