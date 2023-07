Korkuje się dojazd nad morze i droga powrotna. Wypadek i kolizje

Przed południem autokar zderzył się z dwoma autami osobowymi. Jedna osoba została poszkodowana. Do zdarzenia doszło na trasie S3, na dojeździe do Węzła Klucz od strony Gorzowa. Zablokowany jest lewy pas ruchu w stronę autostrady A6. Jest korek, który ma już ok. 2 kilometrów.

Godzinę wcześniej do kolizji doszło w okolicach Radziszewka na trasie S3 przed dojazdem do Węzła Klucz. Korek miał ok. 5 kilometrów długości.

Przed 8 rano na drodze S3 między węzłami Myślibórz i Pyrzyce zapalił się samochód. Nikomu nic się nie stało, ale jeden pas był zablokowany.

Od rana co chwilę korkuje się wyjazd ze Szczecina w Zdrojach w kierunku drogi S3.