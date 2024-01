Konkurs ofert Akademii Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Zadanie będzie polegało na opracowaniu koncepcji oraz realizacji działań edukacyjnych, informacyjnych oraz promocyjnych w ramach "Akademii SBO", mających na celu popularyzowanie wiedzy o budżecie partycypacyjnym oraz angażowanie mieszkanek i mieszkańców Szczecina w proces SBO 2025.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 29 stycznia do godz. 15. Wygenerowane za pomocą platformy wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą, kurierem, osobiście, w postaci elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) w kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 lub w filii Urzędu Miasta na prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 - nie później niż dwa dni robocze od dnia następującego po dniu złożenia oferty za pomocą platformy. O zachowaniu terminu, decyduje data wpływu złożenia potwierdzenia oferty do kancelarii.