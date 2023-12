Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Książnicy Pomorskiej

Kandydat na stanowisko dyrektora Książnicy Pomorskiej powinien posiadać znajomość przepisów prawa dotyczących: organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, biblioteki, samorządu województwa, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, prawa pracy oraz przepisów w zakresie działania jednostki kultury; predyspozycje menadżerskie, umiejętności kierowania zespołem, dyspozycyjność; umiejętność sprawnego, samodzielnego pozyskiwania informacji niezbędnych do funkcjonowania kierowanej jednostki; łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi oraz umiejętność skutecznego radzenia sobie ze stresem; terminowość, rzetelność i sumienność w prowadzeniu spraw organizatorskich; znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do 4 stycznia 2024 r. do godz. 15:00. Oferty mają zostać rozpatrzone do 15 marca 2024 r.

Poprzedni dyrektor Książnicy Pomorskiej odszedł na emeryturę. Obecnie funkcję dyrektora sprawuje Przemysław Wraga.