Koniec rundy zasadniczej w Tauron Lidze. Chemik wygrał, emocje na finiszu

Chemik wygrał 20 spotkań, zdecydowaną większość w trzech setach. Dorobek imponuje i stawia nasz zespół w roli głównego faworyta do mistrzostwa Polski. Ciekawiej było za plecami Chemika. Wydawało się, że drugie miejsce zapewnią sobie Rysice Rzeszów, ale w II części rundy zasadniczej miały momenty kryzysowe i zostały wyprzedzone przez BKS Bielsko-Biała. W ostatniej kolejce BKS podejmował Budowlanych Łódź i potrzebował zwycięstwa, by zapewnić sobie 2. pozycję. Mecz był długi, zakończył się w tie-breaku wygraną BKS 15:13. Druga lokata gwarantuje atut boiska w półfinale rozgrywek.

W pierwszej fazie pucharowej gra się do dwóch zwycięstw. Z założenia gospodarzami pierwszego i ewentualnego trzeciego meczu jest drużyna, która była wyżej w tabeli, ale Chemik dogadał się z MKS i pierwszy mecz zagra w Kaliszu (22 marca), a drugi (27 marca) w Szczecinie. Ewentualny trzeci mecz - też w Szczecinie (30 marca), ale pewnie do niego nie dojdzie, bo w rundzie zasadniczej Chemik dwa razy ograł MKS 3:0.

Jeśli Chemik upora się MKS to w półfinale (znów do 2 zwycięstw, pierwszy i trzeci mecz w Szczecinie) trafi na lepszego z łódzkich derbów. Jeśli i tę przeszkodę policzanki pokonają - zagrają w finale, pewnie z Rysicami lub BKS. W finale gra się do 3 zwycięstw, rywalizacja rozpocznie się w Szczecinie. Trzeci i piąty mecz również w Netto Arenie, a drugi i czwarty na wyjeździe.

Chemik szykuje się do decydującej fazy sezonu. Klub ma problemy organizacyjne, ale zespół chce dokończyć ligę. Pytania o przyszłość Chemika pozostają bez odpowiedzi. Znalezienie sponsora proste nie będzie, a większości zawodniczek skończą się w czerwcu kontrakty. Scenariusze są trzy: znajdzie się sponsor i klub nadal będzie w czołówce, drużyna przystąpi do ligi w dużo słabszym składzie, klub wycofa zespół z ligi. Takie decyzje będą zapadać po finałach.

A przed nami weekendowy turniej o Puchar Polski, ale bez Chemika, który w ćwierćfinale uległ Rysicom. I dodajmy, że do I ligi spadła Akademia Tarnów.